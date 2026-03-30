Китайские бренды наступают: Wey и Firefly выйдут в Австралии

Австралийский автомобильный рынок ожидает значительное расширение в ближайшие годы, с акцентом на появление новых китайских брендов, предлагающих электрические и гибридные модели по конкурентоспособным ценам. Среди них выделяется Wey, премиальное подразделение GWM, планирующее выход на рынок в середине 2026 года с гибридными внедорожниками V9X и Blue Mountain, а также роскошным минивэном G9, который станет более доступной альтернативой Lexus и Zeekr. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Одновременно, бренд Firefly от Nio, запущенный в Китае в 2024 году, вероятно, появится в Австралии раньше, чем ожидалось, с компактным электромобилем, конкурирующим с Mini Cooper и BYD Dolphin по цене около 35 000 долларов. Lepas, суббренд Chery, ориентированный на молодую аудиторию, планирует выход на рынок примерно в 2027 году, начиная с среднеразмерного внедорожника L8. JMC готовится вернуться на австралийский рынок после почти десятилетнего отсутствия с новым дизельным пикапом Vigus, оснащенным 3,3-литровым двигателем и полным приводом.

Forthing, подразделение Dongfeng Group, представит бюджетный электрический внедорожник Friday в конце октября, который будет дешевле, чем Atto 3, и, возможно, гибрид U-Tour. Бренд 212, специализирующийся на внедорожниках, основанных на классических китайских военных машинах, планирует представить свои первые модели в конце этого года, с поставками клиентам с 2027 года, включая пятиместный внедорожник T01 с полным приводом и выбором двигателей. Эти новинки обещают разнообразить австралийский автомобильный ландшафт, предлагая широкий спектр вариантов для различных потребительских предпочтений.