Китайские Zeekr и Xiaomi обложат налогом на роскошь

В РФ машины Zeekr и Xiaomi будут облагаться налогом на роскошь. Министерство промышленности и торговли России опубликовало обновлённый список автомобилей, которые облагаются транспортным налогом с повышенным коэффициентом. Перечень расширен с 555 моделей в 2025 году до 573 — в 2026.

Среди новинок, которые включены в перечень — китайские электромобили Xiaomi SU7 Ultra, Zeekr 001 FR, 009 Brilliance и 009 4WD We Edition. Также в него включены батарейные Tesla Cybertruck и Mercedes-Benz G-Class EQ Technology.

Также в обновлённый список входят спортивные McLaren, несколько моделей Mercedes-Benz и Nissan GT-R Nismo.

Сам список отныне включает 305 моделей машин стоимостью более 10 млн рублей и 268 моделей — от 15 млн рублей. Ранее налогом на роскошь облагались машины стоимостью от 3 млн рублей, однако позднее критерии были скорректированы, а минимальная цена «роскошных» автомобилей увеличена до 10 млн рублей. Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.