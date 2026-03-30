В РФ продают новый Toyota Land Cruiser 200

На одном из популярных автомобильных агрегаторов появилось объявление о продаже редкого экземпляра в Ангарске - Toyota Land Cruiser 200 2009 года выпуска с пробегом всего 7 тысяч километров. Цена соответствующая: за внедорожник, который владелец называет "капсулой времени", он собирается выручить 9,8 млн рублей.

© Российская Газета

Высокая стоимость объясняется почти музейным состоянием машины. С момента покупки в 2009 году автомобиль ни разу не менял владельца и всю свою жизнь провел в теплом гараже. Зимы "Тойота" не видела, поэтому кузов сохранил заводское лакокрасочное покрытие без следов коррозии. Даже покрышки на дисках до сих пор установлены заводские.

Под капотом легендарного "японца" скрывается мощный V-образный 8-цилиндровый дизель рабочим объемом 4,5 литра и мощностью 235 лошадиных сил. В тандеме с ним трудится 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод - полный.

Несмотря на высокую цену, нет никаких сомнений, что Land Cruiser найдет своего владельца, поскольку в нашей стране у данной марки и модели огромная группа фанатов и ценителей, кроме того, представленный образец может стать отличным дополнением чьей-то коллекции.

