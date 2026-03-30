В России спрогнозировали скачок цен на мотоциклы перед открытием сезона
Мотоциклы в России подорожают на 30% из-за девальвации и снижения ключевой ставки. Пока же, в начале года, цены на мототехнику стабильны, продавцы предлагают скидки на остатки 2025 года. Об этом агентству «Автостат» рассказал руководитель компании «С.МОТО» Сергей Фивейский.
«Возможная девальвация рубля может ощутимо поднять цены на мототехнику. Кроме того, на рост цен может повлиять чувствительное снижение ключевой ставки, вслед за которой увеличится спрос по причине снятия денег с депозитов. Цены могут вырасти к апрелю на 10 — 30% в зависимости от бренда», — сказал Фивейский.
По словам эксперта, китайские бренды продолжат уверенно занимать рынок, сохранив лидерство во всех сегментах — от малокубатурных мопедов до мощных мотоциклов и квадроциклов. Поставки из Китая налажены, а покупатели все чаще выбирают более оснащенные модели за сопоставимые деньги.
При этом предпосылок для возвращения японских, европейских или американских производителей в ближайшее время нет — санкционное давление сохраняется. Индийские марки могут расширить свое присутствие в России, однако серьезного рывка продаж в этом году эксперт не ожидает.
