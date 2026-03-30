BYD приостановила завод в Малайзии

Китайский автопроизводитель BYD столкнулся с трудностями при реализации проекта строительства завода в Малайзии, что привело к временной приостановке работ. Причиной этого стали требования местного правительства, которые компания сочла неприемлемыми, так как они включают экспорт 80% выпущенных автомобилей и продажу оставшихся 20% по цене от 200 000 малазийских ринггитов за штуку. Власти Малайзии ввели эти ограничения для защиты национальной автомобильной отрасли, в которой занято около 700 тысяч человек, стремясь предотвратить вытеснение местных компаний иностранными конкурентами. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© BYD

Спорные условия направлены на поддержку внутреннего рынка и сохранение рабочих мест, что отражает общую стратегию правительства по укреплению местной промышленности. BYD, известная своими электромобилями, пока не нашла компромисса с малазийскими властями, что ставит под вопрос дальнейшие планы компании в регионе. Такие меры могут повлиять на глобальную экспансию производителя, особенно в странах с развивающейся экономикой.

Ситуация подчёркивает сложности, с которыми сталкиваются международные корпорации при выходе на новые рынки, где правительства часто устанавливают защитные барьеры. В данном случае разногласия возникли из-за баланса между интересами иностранных инвесторов и национальной безопасности. Это может замедлить развитие автомобильной индустрии Малайзии, но также показывает важность адаптации к местным условиям.