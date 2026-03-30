Lamborghini уличили в установке на суперкары дешевых деталей от Ford Focus

Механик нашел в суперкаре Lamborghini Aventador запчасти от старого Ford Focus. Как сообщает Carscoops, дорогой автомобиль поступил в автомастерскую в США. Быстро выяснилось, что необходима новая крышка бензобака. Сама диагностика оказалась несложной. А вот решение — не очень.

© Motor.ru

Заказ новой крышки через официальные каналы обошелся бы владельцу более чем в $ 1,2 тыс.

Подержанный вариант на eBay можно найти за $ 475, но даже эта сумма кажется высокой для детали, на которую большинство водителей не обращает внимания.

Хотя, вероятно, нашлось бы немало владельцев Aventador, готовых заплатить такую сумму, механик заглянул внутрь крышки и заметил, что пластиковые детали имеют маркировку FoMoCo (Ford Motor Company). Он нашел крышку бензобака для европейской спецификации Ford Focus Mk2 всего за $ 40 и обнаружил, что внутренние пластиковые компоненты идентичны тем, что используются в Aventador.

Разница лишь в том, что Lamborghini «запечатывает» свою деталь в корпус из алюминия, придавая ей премиальный вид и помогая оправдать наценку, по крайней мере на бумаге.

Ремонт оригинальной крышки Lamborghini свелся к замене неисправных пластиковых деталей на детали от Ford. Благодаря этому механик сохранил фирменный металлический корпус, и крышка выглядит как новая. Весь ремонт обошелся владельцу всего в $ 100.

