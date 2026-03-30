От 530 тысяч рублей: начались продажи бюджетного клона BMW X1

На одном из популярных восточных маркетплейсов в продаже появился необычный товар - клон BMW X1 всего за 514 тысяч рублей. Однако, согласно классификации маркетплейса, это не автомобиль, а "запчасти для ручного инструмента".

Продавец утверждает, что такой транспорт идеально подойдет для домохозяек и других пользователей, которым нужен компактный и экономичный автомобиль. Машина оснащена литий-ионными батареями и имеет запас хода около 60 километров.

Габариты клона составляют 3800 мм в длину, 1700 мм в ширину и 1580 мм в высоту.

Стоит отметить, что подобные аккумуляторные ситикары выпускают многие китайские производители, и копирование всемирно известных образов является обычной практикой.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Германии прошла презентация новой BMW 3-series.