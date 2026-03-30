Почему Mercedes-Maybach решился на минивэн, от которого отказался Rolls-Royce

Mercedes-Maybach анонсировал свой первый серийный минивэн

© runews24.ru

Mercedes-Maybach официально анонсировал свой первый в истории серийный минивэн — модель VLS, дебют которой намечен на 2026 год. Решение выглядит особенно смелым на фоне конкурентов: как отмечает Carscoops, Rolls-Royce никогда не выпустит подобный автомобиль, а Mercedes делает ставку на растущий спрос в Азии.

VLS станет флагманом линейки «больших лимузинов» и прямым конкурентом китайским электромобилям Zeekr 009, Volvo EM90 и XPENG X9, которые сейчас доминируют в этом сегменте.

Стратегия немецкого бренда продиктована не только модой, но и экономикой. По данным Automotive World, базовая версия VLE уже задает высокую планку: запас хода до 700 км, 15-минутная быстрая зарядка на 355 км и 800-вольтовая архитектура. Для Maybach VLS разработчики готовят нечто большее: четырехместный салон с перегородкой, 65-дюймовый дисплей и 42-канальную аудиосистему, вдохновленные концептом Vision V. Mercedes обещает превратить салон в «экстраординарную частную гостиную».

«Этот экстравагантный Grand Limousine трансформирует просторное пространство в необыкновенное частное лобби с безупречным мастерством, роскошными материалами и изысканными деталями», — говорится в официальном сообщении Mercedes-Maybach. Вопрос лишь в цене, которая, вероятно, превзойдет все существующие предложения в сегменте. Но для тех, кто ищет больше пространства, чем может предложить Maybach S-Class, альтернатив, похоже, скоро не останется.

Напомним, что кроссовер Kia Sonet начали продавать в России по цене от 1,75 млн рублей. Продажи JAC в России в начале 2026 года упали более чем наполовину.