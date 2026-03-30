УАЗ приступил к тестам улучшенного внедорожника

УАЗ начал тесты улучшенного внедорожника. Тест-пилоты Ульяновского автозавода приступили к дорожным испытаниям обновлённого флагманского автомобиля «Патриот». Об этом пишут IZ.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Помимо этого, отдельно замеряют уровень токсичности отечественных автомобилей — для этого в испытательном центре «Мотор» Заволжского филиала УАЗ каждые 10-15 тыс. км проводятся замеры выхлопных газов.

Ещё два прототипа задействованы в тестах на надёжность работы основных узлов и агрегатов — суммарно они проехали порядка 100 тыс. км. в сложных условиях: по разбитым дорогам, вязкому грунту и полноценному бездорожью. Тест-пилоты отмечают, что на данный момент нештатных ситуаций не происходило.

Производитель отмечает, что ранее 2,0-литровый дизель мощностью 136 сил, предназначенный для моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи», был протестирован в сложных условиях: испытания проходили в жару и мороз, а также в высокогорье.

