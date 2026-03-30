Роботам-доставщикам предложили прописать Правила дорожного движения, а также штрафы за их нарушения для владельцев этой техники. С таким предложением к министру транспорта Андрею Никитину и главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (документы есть в распоряжении "РГ").

По его словам, сейчас в крупных городах России набирает популярность использование этих автоматических устройств. Они оказываются экономически выгоднее и безопаснее, чем привлечение живых работников - курьеров. Очевидно, что в перспективе их количество будет расти и охватывать все больше территорий. Так называемых "роверов" сегодня уже можно видеть на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Мурино (Ленинградская область), Красной Поляны (Краснодарский край), Казани и Иннополиса (Республика Татарстан), известно также об их скором появлении в нескольких городах Московской области, Нижнем Новгороде и новых районах Казани.

Эти роботы-курьеры становятся полноценными участниками дорожного движения. Но пока их мало, они не мешают ни пешеходам, ни транспорту. Происшествий с ними - единицы. Но они уже есть. А правовой статус этих устройств на дорогах до сих пор не определен. А если авария произошла из-за сбоя программного обеспечения или сбоя навигации устройства? Кто будет отвечать за причиненный ущерб?

Развитие средств индивидуальной мобильности шло быстрыми темпами. Требования к ним начали прописывать слишком поздно и до сих пор до конца не прописали. В итоге - рост количества происшествий с этими транспортными средствами, недовольство автомобилистов и пешеходов, рост социальной напряженности. Чтобы избежать такого поворота при использовании роботов-доставщиков в будущем, уже сейчас необходимо подготовить правовую базу для их эксплуатации, считает Ярослав Нилов. Именно поэтому он предложил министрам транспорта и МВД проработать поправки в Правила дорожного движения, наказание за нарушение эксплуатации этих устройств, а также установление того, кто несет ответственность за их эксплуатацию. И это требуется готовить уже сейчас.

Напомним, что у нас на дорогах помимо роботов-доставщиков передвигаются еще, правда, в экспериментальном порядке, беспилотные автомобили. Грузовики по М11, беспилотные такси на дорогах Москвы и Иннополиса. Но их статус также пока никак не урегулирован. И главная проблема заключается в том, чтобы определить, кто будет нести ответственность в результате ДТП. Оператор, производитель или владелец такого транспорта?