Продажи российских Evolute резко идут вверх

За первые 13 недель 2026 года на учет встало 2866 электрокаров и гибридов Evolute. Это 5,5 раза больше (+445%), чем за аналогичный период прошлого года. На прошедшей неделе Evolute поднялся на 13 место, обойдя такие бренды как Omoda, Tank, Exeed и многие другие, сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

Более двух третей продаж обеспечил гибридный кроссовер Evolute i-Space (1960 шт). Очень успешно идут продажи обновленного электрокара i-Joy (783 шт). Обе модели лидируют в своих сегментах российского авторынка (BEV и PHEV).

Также с начала года реализовано более 100 электрических кроссоверов i-Sky. Остальные модели Evolute (I-Jet, I-Pro и I-Van) продаются по остаточному принципу

