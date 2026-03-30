Lada Niva 2026 поступила в продажу в Германии

В Германии появились новые внедорожники Lada Niva 2026 года, которые продаются через серый импорт по цене от 19 900 евро, что демонстрирует устойчивый спрос на российские автомобили в Европе, несмотря на действующие ограничения. Эта классическая модель привлекает покупателей своей простотой и внедорожными качествами, находя аудиторию среди тех, кто ценит утилитарность, а не технологичные новинки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Niva остается одним из немногих российских автомобилей, сохраняющих присутствие на европейском рынке, что создает интересный контраст на фоне общего снижения экспорта и ухода многих брендов. Цена в Европе значительно выше, чем в России, что связано с логистическими сложностями и ограниченными поставками, подчеркивая особенности серого импорта. Этот канал продаж формирует отдельный путь для модели, которая продолжает находить своих поклонников за пределами России.