Кроссовер Nissan Kicks появился в России от 1,35 млн рублей

Кроссовер Nissan Kicks появился в России по цене от 1,35 млн рублей.

© За рулем

На российском рынке параллельного импорта появился новый доступный кроссовер – Nissan Kicks. Стоимость автомобиля стартует от 1,35 млн рублей, что делает его дешевле даже некоторых актуальных моделей Lada. Для сравнения: универсал Lada Iskra SW оценивается минимум в 1 527 000 рублей, а обновленная Vesta 2026 года – от 1 581 000 рублей.

Продавцы из Владивостока предлагают Kicks в комплектации Ultimate по минимальной цене. В оснащение входят бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, 17-дюймовые литые диски, камера заднего вида с парктрониками, однозонный климат-контроль, датчики давления в шинах и люк. При этом та же компания оценивает более скромную версию (без климат-контроля и люка, с пластиковым рулем) в 1 670 000 рублей.

Цены сильно разнятся в зависимости от региона. В Новосибирске кроссовер можно заказать за 1 790 000 рублей, в Иркутске и Уссурийске – за 1 950 000 рублей. Максимальная комплектация первого поколения (кожаный мультируль, климат-контроль, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз) в Благовещенске обойдется в 2 700 000 рублей.

Параллельно на Дальнем Востоке предлагают и Kicks второго поколения. Автомобиль заметно крупнее предшественника, имеет современный дизайн, расширенное оснащение, а в некоторых версиях – полный привод. Цены на него стартуют от 2 810 000 рублей в Благовещенске и достигают 3 600 000 рублей в Сыктывкаре.

Технически поколения различаются: первое оснащается безальтернативным 1,5-литровым атмосферником (122 л. с.) и вариатором Jatco. Второе получило 2,0-литровый двигатель мощностью 141 л. с., также работающий в паре с вариатором.

