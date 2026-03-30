Европа откажется от бензина к 2040 году

Согласно новому исследованию, европейские дороги могут стать свободными от ископаемого топлива к середине века, причём значительный прогресс ожидается уже в ближайшее десятилетие. Учёные из Карлсруэского института технологий пришли к выводу, что полный отказ возможен к 2040 году, а к 2030-му возобновляемые источники способны покрыть более половины потребностей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В основе этого сценария лежит доступность биосырья в ЕС, включающего сельскохозяйственные остатки, древесные отходы и биоразлагаемые бытовые отходы. Эти материалы могут быть переработаны в жидкое топливо, совместимое с нынешними автомобилями, известное как reFuels. Технологии, такие как HVO-дизель и синтетические топлива на основе метанола, уже частично присутствуют на рынке или проходят испытания, а использование водорода повышает их эффективность.

Эксперты отмечают, что даже при ускоренном распространении электромобилей быстро отказаться от жидкого топлива не получится. Огромный парк машин с двигателями внутреннего сгорания останется на дорогах ещё многие годы, что делает такие альтернативные решения критически важными. Фактически, это компромиссная модель, где электрокары и новое топливо сосуществуют, снижая выбросы без необходимости резкой замены автопарка.

Если прогнозы оправдаются, рынок может дать вторую жизнь двигателям внутреннего сгорания, но уже без нефти, что способно радикально изменить энергетический баланс в будущем. Такое развитие событий указывает на постепенный, но устойчивый переход к более экологичному транспорту, сохраняющему существующую инфраструктуру.