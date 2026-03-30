Ford отзывает Ranger и Mustang 2024-2025 годов

Компания Ford инициировала отзыв 134 автомобилей моделей Ranger и Mustang, выпущенных в 2024–2025 годах, из-за потенциального дефекта клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR). Эта неисправность способна спровоцировать снижение ускорения, вибрацию двигателя или потерю тяги во время движения, что может повысить риск дорожно-транспортных происшествий, угрожая безопасности пассажиров и других участников движения. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В уведомлении, направленном в Департамент инфраструктуры, указано, что возможный отказ клапана EGR также может сопровождаться загоранием индикатора check engine на приборной панели. Владельцы затронутых автомобилей получат письма от производителя с предложением бесплатной диагностики у авторизованных дилеров.

Ford подчеркивает, что эта мера направлена на предотвращение аварийных ситуаций, связанных с внезапной потерей мощности двигателя. Компания рекомендует оперативно реагировать на уведомления, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации транспортных средств.