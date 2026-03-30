Renault представила обновленный Twingo E-Tech

Renault представила в Испании обновлённую версию Twingo E-Tech, которая теперь позиционируется как наиболее бюджетный электромобиль бренда, ориентированный на широкую аудиторию городских жителей. Автомобиль длиной 3,79 метра сохраняет компактные габариты, обеспечивая четыре посадочных места и отличную манёвренность, что особенно ценится в условиях плотной городской застройки. Его дизайн сочетает ретро-элементы, напоминающие оригинальную модель 1990-х годов, с современными акцентами, а небольшой радиус разворота упрощает парковку в ограниченном пространстве. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Renault

Техническая основа Twingo E-Tech — платформа RGEV Small, также используемая для моделей Renault R5 и R4, с массой около 1200 кг, что способствует энергоэффективности. Электродвигатель мощностью 82 лошадиные силы работает в паре с аккумулятором ёмкостью 27,5 кВт·ч, обеспечивая запас хода до 263 километров по стандарту WLTP, что вполне достаточно для ежедневных городских поездок. Базовая комплектация поддерживает зарядку переменным током до 6,6 кВт, а в качестве опции доступна система быстрой зарядки, позволяющая восполнить заряд с 10% до 80% примерно за полчаса.

Даже в начальной версии автомобиль оснащён цифровой приборной панелью, мультимедийной системой и базовыми системами безопасности, в то время как старшая комплектация дополнена адаптивным круиз-контролем, климат-контролем и расширенными функциями. Стартовая цена модели составляет 19 500 евро, но с учётом скидок и государственных субсидий она снижается до 12 970 евро, что делает Twingo одной из самых доступных электрических моделей на рынке.

Таким образом, Renault делает ставку на массовый сегмент, стремясь конкурировать с бюджетными китайскими электромобилями. Новый Twingo предлагает сбалансированный набор характеристик, сочетающий простоту, практичность и современные технологии, что может способствовать его популярности в качестве городского электрокара в Европе.