В Москве выставили на продажу кроссовер Toyota Century за 53,9 млн рублей

В Москве выставлен на продажу уникальный экземпляр Toyota Century 2024 года с пробегом всего 2100 км по цене 53,9 млн рублей, что делает его одним из самых дорогих японских автомобилей на российском рынке. Этот кроссовер, оснащённый гибридной силовой установкой с бензиновым V6 и двумя электромоторами, предлагается в максимальной комплектации с дополнительной защитой кузова плёнкой, обеспечивая исключительный комфорт и плавность хода. Как статусная модель, он конкурирует не по техническим характеристикам, а по имиджу, например, новый Mercedes-Maybach GLS стоит почти вдвое дешевле, от 28,8 млн рублей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Несмотря на нишевый характер, такие автомобили, как Toyota Century, играют ключевую роль в формировании восприятия бренда, демонстрируя, что Toyota способна производить не только массовые, но и премиальные модели. Это флагманское предложение устанавливает верхнюю планку на рынке, подчёркивая статус и эксклюзивность, что важно для привлечения внимания к премиум-сегменту. Таким образом, появление Century в России подчёркивает растущий интерес к высококлассным автомобилям, даже в условиях экономических вызовов.