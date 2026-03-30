В столице наступило время для смены шин

Московским водителям разрешили сменить зимнюю резину. Среднесуточная температура воздуха в столице достигла значений, при которых замена шин безопасна. Вместе с тем автомобилистам следует ориентироваться на погодные условия своего региона и повременить с переобувкой, если сохраняется угроза ночных заморозков. Об этом сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.

«Рекомендуется менять резину, когда среднесуточная температура держится на уровне +5…+7 °С в течение 5−7 дней.

Важно дождаться устойчивого тепла без ночных заморозков», — говорится в публикации.

Сроки для замены резины варьируются в зависимости от региона: на юге — март, в средней полосе — апрель, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке — май. Местные власти могут устанавливать собственные даты, которые можно уточнить в отделении ГИБДД.

По данным Минтранса, использование зимних шин в летний период сопряжено с высокими рисками: возрастает тормозной путь, снижается сцепление и управляемость, ускоряется износ покрышек и увеличивается расход топлива, что в итоге повышает вероятность ДТП.

Перед установкой летних шин, бывших в употреблении, необходимо проконтролировать остаточную глубину протектора (допустимый минимум — 1,6 мм), отсутствие микротрещин, порезов и «грыж», а также сверить дату производства. Приобретая новую резину, следует выбирать типоразмеры, рекомендованные автопроизводителем: это критически важно для управляемости и безопасности автомобиля.

Ранее рассказали, что будет с ценами на автомобили в апреле.