Новейший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X стартует с полным приводом

Бренд Volkswagen открыл прием заказов на большой гибридный паркетник ID.Era 9X. На данный момент модель доступна в трех богатых комплектациях, все – с полным приводом. Позже гамму могут расширить.

© Колеса.ру

На прошлой неделе в Китае стартовал электрический кроссовер VW ID.Unyx 08 производства завода Volkswagen Anhui (совместный проект с JAC). А сегодня объявили предварительные цены и начали принимать заявки на гибридный паркетник ID.Era 9X от другого СП – SAIC Volkswagen. Обе модели, напомним, являются продуктами нового поколения, разработанными специально для Поднебесной с учетом предпочтений китайской же публики. На эти SUV концерн Volkswagen возлагает особые надежды – они должны составить достойную конкуренцию современным машинам местных брендов.

Кроссовер Volkswagen ID.Era 9X «вырос» из прошлогоднего концепта VW ID.Era. В основе серийной модели лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Длина новинки равна 5207 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3070 мм.

Среди особенностей внешности – гладкий «нос», светодиодная плашка ходовых огней во всю ширину передка, расположенные в вертикальных блоках фары и дополнительные LED-секции, выдвижные ручки дверей и монофонарь. Предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски. Паркетник представлен исключительно с шестиместным салоном. Объем багажника – 210 литров, со сложенными спинками кресел третьего ряда этот показатель увеличится до 1014 литров.

На данный момент кроссовер доступен в трех комплектациях. Уже в базе есть проекционный дисплей, сдвоенное табло (каждый тачскрин диагональю 15,6 дюйма), бокс-холодильник, подогрев всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов. В список стандартного оборудования еще вошли сенсорные панели, встроенные в обшивку задних дверей: с их помощью можно управлять, например, настройками кресел или «климата». Кроме того, даже самый дешевый Volkswagen ID.Era 9X имеет автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Разумеется, электроника на базе искусственного интеллекта. Топовый паркетник – это пневмоподвеска и механизм подруливания задних колес (есть даже режим «краба»), «потолочный» экран для задних седоков.

Сейчас Volkswagen ID.Era 9X предложен исключительно с полным приводом. Система включает работающую в режиме генератора бензиновую турбочетверку 1.5 мощностью 143 л.с. Два электродвигателя базового исполнения Pro вместе выдают 503 л.с., суммарная мощность электромоторов в версиях Max и Ultra составляет 517 л.с. Максимальный крутящий момент от модификации не зависит – 660 Нм. Начальный вариант получил батарею емкостью 51,1 кВт*ч, только на электротяге такой паркетник проедет 347 км по китайскому циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1611 км. Остальным двум вариантам достался аккумулятор на 65,2 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 406 км, общая дальнобойность – 1651 км. Между тем в сертификате модели была заявлена еще и заднеприводная модификация с 299-сильным электромотором. Не исключено, что позже линейку расширят.

Полноприводный Volkswagen ID.Era 9X предварительно оценили в 329 800 – 379 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,87 млн – 4,46 млн рублей по актуальному курсу. Для первых клиентов предусмотрены скидки. «Живые» продажи стартуют в конце апреля, тогда же появится точный прайс-лист.

Тем временем на подходе еще один Volkswagen «новой эры» — седан с дизайном концепта ID.Aura. Выпуском этой модели займется совместное предприятие FAW Volkswagen.