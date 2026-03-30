Самый большой кроссовер Skoda сняли на фото

Компания Skoda обнародовала фото в камуфляже и привела ключевые факты о своей новой электрической модели.

Электрический кроссовер Peaq представляет из себя серийный вариант концепта Vision 7S образца 2022 года. Судя по фирменным фото в камуфляже и ряду шпионских снимков, как и по официальным комментариям чешского бренда, можно говорить о, по сути, революции в дизайне. Большой SUV выполнен в новой стилистике Modern Solid. Иными словами, речь идет об отказе от известной стилистики граней хрусталя в пользу более утилитарных, массивных и статусных форм.

Привычная шкодовская решетка радиатора в Peaq заменена на глухую панель, за которой скрыты элементы систем автопилотирования. Оптика идет с Т-образными и J-образными элементами. Внешние ручки дверей в противовес тренду на отказ от таких решений в КНР, выполнены выдвижными. Однако если на шоу-каре планки монтировались вертикально, то в серийной модели они горизонтальные. Название бренда нанесено хромированными буквами на капоте. В комплектации Sportline кроссовер получит 21-дюймовые колесные диски и черные акценты на кузове.

В сравнении с хорошо известной в России среднеразмерной моделью Skoda Kodiaq новинка на 116 мм длиннее (4874 мм) и на 5 мм выше (1664 мм). Данные по ширине не приводятся. Межосевое расстояние 2965 мм - больше, чем у Kodiaq на 174 мм, что предопределило простор в салоне.

Автопроизводитель предусмотрел две конфигурации - пятиместный вариант с увеличенным багажным отделением и семиместную версию. В первом случае заявлен объем багажника 1010 л, во втором - 299 л. Плюс к тому, предусмотрен передний багажник на 37 л для зарядных кабелей.

Известно также, что базовый вариант электрокроссовера получит мотор на 204 л.с. и батарею на кВт⋅ч. Заявлен запас хода более 460 км и ускорение до "сотни" за 8,6 секунды.

Выше в иерархии расположатся версии с мотором на 286 л.с., тяговой батареей на 91 кВт⋅ч и запасом хода более 600 км. Топовый же вариант получит два мотора, совокупную отдачу 299 л.с. и полноприводные возможности.

Мировая премьера Skoda Peaq запланирована на лето 2026 года.

Производство модели наладят в Чехии. Продажи начнутся до конца года.