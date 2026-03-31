Бюджетный седан Toyota Corolla Axio стал доступен для заказа в РФ

Бюджетный седан Toyota Corolla Axio стал доступен для заказа в России. Продавцы из Дальнего Востока готовы привезти эту машину по цене от 1 010 000 рублей.

© Российская Газета

Ровно столько просит за седан частная компания из Владивостока. У авто будет отделанный тканью салон, кондиционер, светодиодные фары с датчиком света, электропривод боковых зеркал, обогрев заднего стекла, бесключевой доступ с функцией запуска двигателя с кнопки, передние и задние электростеклоподъемники, четыре подушки безопасности со шторками, парктроники спереди и сзади, а также базовый набор систем безопасности, включая ABS, ESP и EBD.

Другая фирма из столицы Приморья предлагает привезти Toyota Corolla Axio за 1 669 222 рубля. Комплектация авто также включает систему бесключевого доступа, электрорегулировки зеркал и кондиционер. Однако, как отмечают "Автоновости дня", такие востребованные опции, как мультируль и климат-контроль, отсутствуют в обеих предлагаемых версиях.

Силовая установка машин идентична - 1,5-литровый бензиновый двигатель 2NR-FKE мощностью 109 лошадиных сил. Коробка передач - вариатор. Благодаря малой мощности бюджетный японский седан можно привезти по льготным ставкам утильсбора.

