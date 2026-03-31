Мэрия Москвы назвала условие снижения стоимости проезда по МСД

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) может быть снижена при условии сезонного снижения загрузки, а также если загрузка на трассе по каким-то причинам в то или иное время суток уменьшится до уровня 3-4 баллов, пояснил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

При этом второе условие — «сложно себе это представить», но, если такое будет происходить, тариф будет снижаться по аналогии с парковками, добавил чиновник.

«У нас нет цели собрать деньги и заработать. Цель одна — обеспечить для автомобилистов возможность проехать МСД с гарантированным временем проезда», — добавил Ликсутов.

Он также посчитал, что введенный чуть более года назад платный проезд по дороге полностью себя оправдал как способ сохранить пропускную способность диаметра и точнее планировать время поездки. По его данным, количество ДТП на МСД сократилось после введения платы на 15 процентов.

С октября на Московском скоростном диаметре начал действовать новый тариф. Теперь стоимость проезда по одному участку составляет 10 рублей. Уточняется, что 70 процентов времени суток в будни проезд будет бесплатным. Кроме того, платить не придется в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда осталась прежней — 950 рублей.