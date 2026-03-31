Электропикап Slate проходит зимние испытания перед запуском

Производство первого электропикапа от американского стартапа Slate начнётся в ближайшие месяцы, а сейчас автомобиль проходит финальные испытания в экстремальных условиях, включая зимние тесты в штате Мичиган на специализированном полигоне. Там прототипы подвергают суровым нагрузкам: их покрывают снежной кашей и замораживают при температуре около –24 градуса, чтобы проверить работу всех систем, причём даже после такого воздействия пикапы сохраняют работоспособность и способны самостоятельно двигаться, что помогает выявить слабые места конструкции до начала серийного производства. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Главная особенность модели — минимализм и низкая цена, что достигается за счёт отсутствия привычных опций вроде электростеклоподъёмников в базовой версии и кузова без окраски, что снижает стоимость производства. При этом пикап оснащается задним электромотором мощностью 201 л.с. и батареей на 52,7 кВт/ч с запасом хода около 240 км, а более ёмкий аккумулятор на 84,3 кВт/ч увеличит дальность до 380 км. Slate позиционирует модель как доступный рабочий инструмент для повседневных задач с ожидаемой ценой около 25–30 тысяч долларов, что сделает её одним из самых дешёвых электропикапов на рынке.

Если проект окажется успешным, он может серьёзно повлиять на сегмент утилитарных электромобилей, особенно в условиях роста цен на авто, где такой подход может оказаться крайне востребованным. Этот стартап представляет собой нового игрока на рынке электромобилей, стремящегося предложить простые и доступные решения.