Haval Jolion Pro дебютировал в Европе

Китайский автогигант GWM укрепляет свои позиции на европейском континенте, представив в Германии обновлённый кроссовер HAVAL Jolion Pro. Модель ориентирована на массовый сегмент компактных внедорожников, где ей предстоит соперничать с европейскими и китайскими аналогами, такими как Omoda и Jaecoo. Ключевым преимуществом автомобиля стало сочетание доступной стоимости и богатого оснащения, что может заинтересовать покупателей в высококонкурентной нише. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Haval

Внешний облик кроссовера выполнен в современном спортивном стиле, который подчёркивают узкие фары, массивная решётка радиатора, светодиодная оптика, спойлер и колёса диаметром до 18 дюймов. Внутреннее пространство сфокусировано на цифровых технологиях и комфорте, предлагая в базовой комплектации цифровую приборную панель, мультимедийную систему, панорамную крышу и обширный набор систем безопасности.

Технические характеристики включают единственный силовой агрегат — 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 лошадиных сил. Он сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 7,9 секунды при среднем расходе топлива около 7,4 литра на 100 километров. Стартовая цена в Германии установлена на уровне 24 990 евро, что делает модель одной из самых бюджетных в своём классе.

Таким образом, HAVAL Jolion Pro иллюстрирует характерную стратегию китайских производителей, которые стремятся усилить давление на европейских конкурентов за счёт максимального оснащения при простой конфигурации и привлекательной цене. Это позволяет бренду постепенно возвращать утраченные позиции на рынке после периода затишья.