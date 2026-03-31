General Motors запускает Corvette Grand Sport по всему миру, включая Европу

General Motors планирует глобальный запуск культового спорткара Corvette Grand Sport 2027, что знаменует новый этап в истории модели. Впервые автомобиль будет представлен не только в США, но и сразу на ключевых международных рынках, включая Канаду, Мексику, Европу и страны Ближнего Востока, с поставками, начинающимися во второй половине 2026 года. Это расширение географии продаж демонстрирует стремление GM укрепить позиции Corvette на мировом уровне, превратив его в полноценного глобального игрока в сегменте спорткаров. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Модель оснащена среднемоторной компоновкой и новым 6,7-литровым V8 двигателем, который развивает 535 лошадиных сил. Топовая версия Grand Sport X дополнительно включает электрический мотор на передней оси, увеличивая суммарную мощность до 721 л.с., что выводит автомобиль в категорию высокопроизводительных гибридных спорткаров. Такие технические характеристики подчёркивают амбиции GM по конкуренции на мировом рынке.

Поставки в Канаде и некоторых странах Ближнего Востока ожидаются ближе к концу 2026 года, в то время как точные сроки для Европы пока не раскрыты, хотя выход модели уже подтверждён. Этот шаг означает, что Corvette перестаёт быть исключительно американским продуктом, расширяя своё присутствие на четырёх континентах, включая Европу и Океанию.

Новый Grand Sport призван не только сохранить наследие модели, но и завоевать международное признание, открывая новую страницу в её развитии. Таким образом, GM делает ставку на превращение Corvette в глобальный бренд, способный конкурировать с другими ведущими спорткарами по всему миру.