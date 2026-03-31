Hongqi внедрила ИИ Qianwen в серийный автомобиль

Китайский производитель Hongqi стал первым в мире, кто внедрил полноценный искусственный интеллект в серийный автомобиль, что знаменует новый этап развития рынка к 2026 году. Система Lingxi Cockpit с ИИ-агентом Qianwen, созданная в сотрудничестве с Alibaba Cloud, дебютирует в модели Hongqi HS6 PHEV, которая пока не доступна в России. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Hongqi

В отличие от стандартного голосового управления, эта технология позволяет анализировать сложные сценарии, например, строить маршруты с учётом пробок и остановок, фактически заменяя цифрового помощника. Система использует облачную модель и собственные вычислительные платформы для одновременной обработки множества задач, выходя за рамки обычных мультимедийных функций и приближаясь к интеллектуальным сервисам.

Ранее покупатели часто фокусировались на характеристиках и цене при выборе автомобиля, но теперь ключевым фактором становятся технологии и цифровая экосистема. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где конкуренция смещается в сторону ИИ и программных решений. В ближайшие годы такие системы могут стать стандартом для новых автомобилей, подобно тому, как ранее стали обязательными мультимедийные комплексы и системы помощи водителю.