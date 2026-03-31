В США рекордно подорожал бензин

Средняя цена бензина в США превысила рекордные 4 доллара за галлон. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечают авторы, так сильно бензин не дорожал с августа 2022 года, и на фоне войны на Ближнем Востоке цены продолжают расти. Так с конца февраля они прибавили уже 35 процентов.

«По мере того как мы приближаемся к месяцу, когда цены вырастут еще больше. Давление на бюджеты американцев и их расходы будет усиливаться», — пояснил аналитик компании GasBuddy Патрик Де Хаан.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты не зависят от экспорта нефти с Ближнего Востока, который сейчас заблокирован в результате перекрытия Ормузского пролива и повреждения производственных и складских объектов, внутренние цены подтягиваются вслед за мировыми энергетическими рынками.

Стоимость топлива выросла после того, как президент США Дональд Трамп похвастался, что бензин подешевел после его переизбрания в 2024 году. После этого он стал утверждать, что борьба с Тегераном важнее, чем текущая ценовая динамика. При этом он распорядился выбросить на рынок около 40 процентов стратегического нефтяного резерва.