В РФ сняли с хранения и выставили на продажу ВАЗ-2104

Как выяснила "Российская газета", в Бирске (Республика Башкортостан) в продаже появился ВАЗ-2104, который с 2011 года проехал всего 11 240 км. За свою машину владелец просят 555 000 рублей.

"Капсула времени". Родной окрас, родной пробег", - говорится в объявлении.

Под капотом у ВАЗ-2104 находится двигатель 1,6 литра, который выдает 74 л.с. Коробка - механика, привод - задний.

Серийный выпуск ВАЗ-2104 начался 2 июля 1984 года на Волжском автомобильном заводе. За основу была взята модель ВАЗ-2105. Всего за 28 лет выпуска было собрано почти 1 142 000 автомобилей ВАЗ-2104.

