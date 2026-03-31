Продажи автомобилей в Петербурге и Ленобласти идут вверх

За первые два месяца 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на учет встало 10,9 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 1,8% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

В целом по России продажи сократились на 3,9% до 160,6 тысяч штук. Доля региона выросла до 6,8%.

Лидирует в этом регионе китайский бренд Haval, занимая 17,8% рынка. На втором месте идет российская Lada (12%), на пятки ей наступает Tenet (11,5%), недавно пришедший на смену Chery.

Популярны у жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти и прочие китайские автомобили: Geely (7,5%), Belgee (7,3%), Changan (3,6%), Jetour (2,8%), Voyah (2,5%), Exeed (2,3%). Замыкает топ-10 премиальный китайский бренд Hongqi с долей рынка выше 2%. Очень близкие показатели имеют местный Solaris, а также альтернативные BMW и Mazda. В топ-15 попадают еще Jaecoo и Tank.

Три самых популярных модели у жителей Питера и области - Haval Jolion (682 шт) Tenet T7 (673 шт) и Belgee Х50 (545 шт).