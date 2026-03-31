Минск: Чукотка готова закупить белорусской техники на 3 миллиарда рублей

Российская Газета

Практически один рабочий день потребовался краевым экспертам Чукотки, чтобы сформировать пакет транспортной техники белорусов на ближайшие четыре года на три млрд российских рублей.

Эту цифру озвучил накануне в беседе с репортерами заместитель губернатора автономного округа РФ Антон Яремчук во время посещения БЕЛАЗа. Он пояснил, что речь идет о технике МАЗа, тракторах МТЗ и продукции "АМКОДОРа", который производит строительные, лесные, коммунальные и сельскохозяйственные машины.

"И это лишь первый шаг. Нужна и грузовой транспорт для горнодобывающей промышленности", - добавил эксперт. Он уверен, что БЕЛАЗы могут раскрыть свой потенциал на Баимской рудной зоне, но проект пока находится на стадии проектирования. "Как только начнется активная фаза работ, самосвалы могут понадобиться", - прогнозирует российский специалист.

Кстати, партнеры с удовлетворением констатировали, что особое внимание белорусы уделяют созданию полноценной экосистемы вокруг техники.

"Когда техника БЕЛАЗ начнет работу на Чукотке, важно знать, что рядом есть сервис, где быстро и качественно помогут. Поэтому развитие сервисной инфраструктуры и появление техники - процессы, которые должны идти рука об руку. И мы видим в этом один из тех якорных проектов, который задаст тон всей дальнейшей кооперации", - отметил Яремчук.

Он пояснил, что эти вопросы обсуждались, в том числе, и на встрече губернатора края с Президентом Лукашенко и более подробно в правительстве Беларуси. Словом, отметил заместитель губернатора, диалог получился очень предметным и плодотворным.

А "главное, что удалось не просто обменяться мнениями. Уже на первом заседании совместной рабочей группы во вторник мы планируем озвучить конкретные договоренности", - резюмировал он.