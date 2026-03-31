Чукотка готова закупить белорусской техники на 3 миллиарда рублей

Практически один рабочий день потребовался краевым экспертам Чукотки, чтобы сформировать пакет транспортной техники белорусов на ближайшие четыре года на три млрд российских рублей.

Эту цифру озвучил накануне в беседе с репортерами заместитель губернатора автономного округа РФ Антон Яремчук во время посещения БЕЛАЗа. Он пояснил, что речь идет о технике МАЗа, тракторах МТЗ и продукции "АМКОДОРа", который производит строительные, лесные, коммунальные и сельскохозяйственные машины.

"И это лишь первый шаг. Нужна и грузовой транспорт для горнодобывающей промышленности", - добавил эксперт. Он уверен, что БЕЛАЗы могут раскрыть свой потенциал на Баимской рудной зоне, но проект пока находится на стадии проектирования. "Как только начнется активная фаза работ, самосвалы могут понадобиться", - прогнозирует российский специалист.

Кстати, партнеры с удовлетворением констатировали, что особое внимание белорусы уделяют созданию полноценной экосистемы вокруг техники.

"Когда техника БЕЛАЗ начнет работу на Чукотке, важно знать, что рядом есть сервис, где быстро и качественно помогут. Поэтому развитие сервисной инфраструктуры и появление техники - процессы, которые должны идти рука об руку. И мы видим в этом один из тех якорных проектов, который задаст тон всей дальнейшей кооперации", - отметил Яремчук.

Он пояснил, что эти вопросы обсуждались, в том числе, и на встрече губернатора края с Президентом Лукашенко и более подробно в правительстве Беларуси. Словом, отметил заместитель губернатора, диалог получился очень предметным и плодотворным.