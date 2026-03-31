Китай возглавил индустрию электрокаров — что дальше

Эксперт «За рулем» рассказал о перспективах развития китайского автопрома

© За рулем

Вопрос от читателя «За рулем»:

Правда ли, что Китай наигрался в электромобили и наметил себе что-то новенькое?

Михаил Колодочкин , «За рулем»:

Отчасти. Фактически покорив мировую индустрию электромобилей, Китай сделал неожиданный шаг, отправив «электрички» в «свободное плавание», исключив их из перспективного плана развития.

Новая пятилетка ставит в приоритет уже иные ключевые области: квантовую технологию, водородную энергетику, ­биотехнологию и ядерный синтез.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru.