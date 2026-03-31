Китай возглавил индустрию электрокаров — что дальше?
Эксперт «За рулем» рассказал о перспективах развития китайского автопрома
Вопрос от читателя «За рулем»:
Правда ли, что Китай наигрался в электромобили и наметил себе что-то новенькое?
Михаил Колодочкин , «За рулем»:
Отчасти. Фактически покорив мировую индустрию электромобилей, Китай сделал неожиданный шаг, отправив «электрички» в «свободное плавание», исключив их из перспективного плана развития.
Новая пятилетка ставит в приоритет уже иные ключевые области: квантовую технологию, водородную энергетику, биотехнологию и ядерный синтез.
