Обновленный BMW X1 замечен на тестах в Европе

Немецкий автопроизводитель BMW готовит к выходу обновлённую версию компактного кроссовера X1, рестайлинг которого запланирован на 2027 год. Во время холодных испытаний в Европе были замечены прототипы модели, что свидетельствует о завершающей стадии подготовки. Одновременно с бензиновой модификацией на рынок поступит и электрический iX1 нового поколения. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Ключевые изменения коснутся дизайна, выполненного в стиле Neue Klasse, с переработанной передней частью, включающей оптику и решётку радиатора, вдохновлённые будущими электромобилями бренда. Такой подход демонстрирует стремление BMW к унификации внешнего вида всей линейки, даже для моделей с двигателями внутреннего сгорания. Это позволяет визуально сближать традиционные автомобили с новыми электрическими аналогами, подчёркивая общую стратегию компании.

BMW активно внедряет новые технологии и дизайнерские решения не только в совершенно новые модели, но и в рестайлинги, что помогает быстрее адаптировать предложение под актуальные рыночные требования. Таким образом, обновлённый X1 станет частью более широкой стратегии, направленной на постепенный переход к электрической эпохе при сохранении традиционных версий для текущего спроса. Этот шаг иллюстрирует, как бренд балансирует между инновациями и преемственностью, укрепляя свои позиции на глобальном рынке.