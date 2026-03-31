Kia объявила цены на новый электрокроссовер EV2 в Испании

В испанский авторынок выходит новый электрический кроссовер KIA EV2, который позиционируется как самый бюджетный электромобиль марки, ориентированный на массовый сегмент B-SUV. При длине около 4,06 метра модель относится к компактному классу, но благодаря увеличенной высоте обеспечивает более просторный салон в сравнении с обычными хэтчбеками. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автомобиль предлагается в двух вариантах компоновки: классической пятиместной или с четырьмя раздельными задними креслами и увеличенным багажником. Он построен на платформе E-GMP и доступен с аккумуляторами емкостью 42,2 кВт/ч или 61 кВт/ч, обеспечивая запас хода до 317 и 453 км по циклу WLTP соответственно. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 10 до 80% примерно за 30 минут, что соответствует современным стандартам сегмента.

В Испании на старте продаж представлены версии Standard Range с двумя уровнями оснащения, где базовая цена начинается от 29 450 евро, а с учетом скидок может снижаться до 24 550 евро. Даже начальная комплектация включает цифровую панель, большой экран мультимедиа и набор систем помощи водителю, а более дорогая добавляет премиальную аудиосистему, подогревы и расширенный функционал.

В дальнейшем линейка будет пополнена версиями Long Range и топовой GT-Line, что позволит модели конкурировать не только по цене, но и по оснащению. Таким образом, KIA EV2 становится ключевым элементом европейской стратегии бренда, сочетая доступность, практичный формат и современные технологии для привлекательности в своем классе.