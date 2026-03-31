Робот «Пиксель» проводит уборку на нескольких территориях на западе Москвы

С начала февраля на Поклонной горе проходил тестирование робот-уборщик «Пиксель». За это время он очистил от снега более 29 гектаров дорожек — это площадь почти 41 игрового поля Большой спортивной арены «Лужников».

В зимний период основная задача робота — поддерживающая уборка для безопасного передвижения людей. Во время снегопадов «Пиксель» расчищал дорожки, узкие и труднодоступные территории, а также завершал уборку после прохода крупной коммунальной техники.

Кроме того, на Поклонной горе тестировали новое навесное оборудование с щеточными дисками. При вращении они создают эффект сплошного ковра. Практика показала, что такие диски хорошо справляются со снегопадами и меньше подвержены износу. Жесткая пластиковая щетина на щетке позволяет роботу эффективно убирать слежавшийся снег.

Весной «Пиксель» продолжает работу, но уже с поливомоечной рейкой высокого давления для промывки дорожек, а в летнем сезоне на робота установят пистолет высокого давления для мойки скамеек и знаков.

На первом этапе работы на новой площадке робот-уборщик функционирует под контролем оператора, который изучает территорию и создает цифровую карту, а также тепловую карту качества связи для отслеживания устойчивости сигнала при управлении роботом. После этого «Пиксель» переходит на дистанционное управление с присутствием диспетчера. Это необходимо для контроля алгоритмов и разработки новых сценариев уборки.

Тестирование на Поклонной горе позволяет разработать новые алгоритмы взаимодействия с коммунальной техникой, а непосредственная близость территории к жилым кварталам и Музею Победы помогает оценить отношение москвичей и гостей столицы к автономным устройствам в городской среде, передает сайт мэра Москвы.

Москва активно внедряет новые технологии во все сферы жизни, в том числе и в городское хозяйство. Специалисты коммунальных и инженерных служб используют в своей работе современные алгоритмы, которые выявляют скрытые утечки на системах водо- и теплоснабжения, а также мобильных роботов.