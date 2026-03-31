Sinotruk стал лидером на российском рынке в сегменте иностранных грузовиков

В 2025 году доля SINOTRUK на российском рынке крупнотоннажных грузовиков превысила 21%, укрепив позиции лидера среди иностранных производителей. За год компания продала 9 937 автомобилей SITRAK и HOWO, а в сегменте седельных тягачей SINOTRUK стала абсолютным лидером с 4 106 проданными единицами.

За время присутствия на рынке России суммарные продажи крупнотоннажных грузовиков превысили 75 тысяч единиц.

По всему миру эксплуатируется более 1 млн грузовиков SINOTRUK, а для обслуживания такого объема компания создала глобальную сеть запчастей: главный склад в Китае, 10 региональных, более 40 национальных и свыше 400 локальных точек продаж.

В России работают 15 складов в 7 федеральных округах, а общий объем реализованных запчастей к 2026 году достиг 1 млрд юаней, причем четверть пришлась на 2025 год.