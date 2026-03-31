Раскрыты характеристики будущего кроссовера Tenet Plus для России

Рассекречена первая модель новой марки Tenet Plus для РФ. Компания Chery официально представила новый кроссовер L6. На других рынках он будет продаваться под суббрендом Lepas, а в нашей стране — как локализованная марка Tenet Plus. Проект будет реализован российским холдингом AGR совместно с китайским Defetoo.

Дебют модели состоялся на автосалоне в Таиланде. Автомобиль размером 4570 х 1852 х 1683 мм в длину, ширину и высоту и колёсной базой, равной 2700 мм, обзавёлся глухой панелью на месте решётки радиатора, крупным бампером с широким воздухозаборником, вытянутой головной оптикой.

В салоне — небольшая цифровая панель, вертикальный экран медиасистемы, беспроводная зарядка для смартфона, а селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке.

В Азии автомобиль оборудован установленным на передней оси электромотором на 242 л. с. и 275 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни» занимает 7,9 секунды, а питается агрегат от 67-киловаттного аккумулятора с запасом хода до 510 км.

На тайском рынке цены на Lepas L6 начинаются от 745 тыс. бат (1,85 млн рублей).

Стоит отметить, что ранее в Сети уже появлялись подробности о модели, хотя и крайне скудные. Так, экстерьер был совсем другим: с традиционным «грилем» и другой светотехникой, а в движение новинку должен приводить традиционный бензиновый двигатель. По предварительным данным, именно такая машина будет предложена россиянам, но официального подтверждения этой информации пока нет.