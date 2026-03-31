Chery показала новый Tiggo 9, который уже не привезут в РФ. Как сообщает Autohome, новинка будет доступна в 5- и 7-местном исполнениях. компоновках. Продажи автомобиля на китайском рынке начнутся в ближайшие месяцы.

Передняя часть обновленного Chery Tiggo 9 подверглась серьезному изменению. Решетка радиатора стала более лаконичной с меньшим количеством хромированных элементов.

Дневные ходовые огни теперь выполнены в виде двух букв «L», а сами фары стали больше в размерах. Боковые воздухозаборники также стали крупнее, что придало автомобилю более агрессивный и современный вид.

Габариты новинки составляют 4853 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1730 мм в высоту при колесной базе 2820 мм. Сбоку сохранились выдвижные дверные ручки, а покупателям предложат колесные диски на 18, 19 или 20 дюймов. В задней части появилась измененная светодиодная полоса во всю ширину, новый бампер с патрубками выхлопной системы и обновленный спойлер.

Наибольшие перемены произошли в салоне. Центральная консоль полностью новая: установлен объединенный блок из большого экрана мультимедиа и дисплея переднего пассажира. Руль получил иную форму, а селектор коробки передач переехал на рулевую колонку (подрулевой переключатель). Изменилась форма дефлекторов вентиляции.

Сиденья отделаны ромбовидной строчкой, увеличено количество динамиков аудиосистемы, а кнопки регулировки кресел переместились на сами сиденья. Кроме того, для переднего пассажира предусмотрена функция «Королевские сиденья» (расширенные настройки с откидыванием спинки).

Под капотом нового Tiggo 9 установлен 2,0-литровый турбомотор (модель SQRF4J20C), развивающий 261 л.c. и 400 Нм крутящего момента.

