Uber усиливает премиум-направление покупкой Blacklane

Uber готовится к покупке сервиса Blacklane — платформы, которая предлагает поездки с водителем в премиальном формате. По данным источников, сделка может быть закрыта в ближайшее время, а ее сумма оценивается в несколько сотен миллионов долларов, сообщает «Центральная Служба Новостей».

Этот шаг отражает изменение подхода компании: внимание смещается в сторону более комфортных и продуманных поездок. Речь идет о сервисе, где важны детали — от уровня автомобилей до предсказуемости маршрута.

Blacklane был создан в Берлине в 2011 году и быстро занял нишу премиальных перевозок. Платформа объединяет клиентов и профессиональных водителей по всему миру, работая по модели заранее забронированных поездок с фиксированной ценой.

Сервис доступен более чем в 40 странах и часто используется деловыми путешественниками, а также теми, кто выбирает комфортный формат передвижения.

Инвесторы проекта, включая структуры, связанные с Mercedes-Benz, поддерживают развитие сервиса, который за последние годы заметно расширил географию и укрепил позиции на рынке.

По информации источников, переговоры с Uber близки к завершению. В случае подписания соглашения компания получит доступ к аудитории, ориентированной на высокий уровень сервиса, и сделает еще один шаг в сторону премиального сегмента.