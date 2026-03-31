Гиперкар LaFerrari солиста Jamiroquai пустят с молотка в Монако

Уникальный спорткар LaFerrari солиста Jamiroquai выставят на аукцион за $5 млн. Машина оставалась в коллекции Джея Кея до 2019 года, затем сменила еще двух владельцев: сначала в Великобритании, а после 2023 года отправилась в континентальную Европу. В начале 2026 года этот уникальный гиперкар даже выставлялся в Музее Энцо Феррари в Модене.

Из 499 построенных гиперкаров итальянского бренда подавляющее большинство вышло из заводских ворот в традиционных красных, черных или желтых тонах.

Однако британский музыкант, известный своей любовью к экстравагантным автомобилям, решил нарушить правила и заказал оттенок Signal Green, который гораздо чаще встречается на моделях Lamborghini.

Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей 6,3-литровый бензиновый V12 и электромотор, и развивает суммарную мощность около 963 л.с. Пробег автомобиля составляет чуть более 12 тыс. километров.

Важно отметить, что оригинальная высоковольтная батарея была своевременно заменена на новую.

Автомобиль выставят на аукцион RM Sotheby's в апреле этого года.