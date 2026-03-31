Два электромобиля апреля: GAC Aion V против «Атома» — кто кого

Апрель станет месяцем электрических новинок в России. На одной чаше весов — долгожданный отечественный «Атом» с госсубсидией, на другой — китайский GAC Aion V, который уже открыл предзаказы. Обе машины поступят в продажу в ближайшие дни, но подход у производителей кардинально разный.

«Атом» позиционируют как городскую рабочую лошадку для такси и каршеринга. Его цена с учётом госскидки — около 3 миллионов рублей. Запас хода — 350-400 км, что для повседневных поездок по городу вполне достаточно. Компактный, пятидверный, с экраном на руле — удобно для быстрой аренды.

GAC Aion V — это уже серьёзный семейный кроссовер. Он заметно дороже: от 3 999 000 рублей со скидками и от 4,3 млн без них. Зато выдаёт 580 км хода на одном заряде, разгоняется до сотни за 7,9 секунды и заряжается с 10 до 80% за 24 минуты. Налог, правда, смешной — расчётная мощность всего 61 л.с. против паспортных 204. Выбор непростой: «Атом» для экономных, Aion V — для тех, кто не привык экономить на комфорте.

Напомним, что «Яндекс Электро» выпустит 300 электромобилей Umo 5 в апреле. Минпромторг расширил список автомобилей для повышенного транспортного налога.