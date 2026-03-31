В Казахстане начнется выпуск популярной модели Changan

В Казахстане начнётся производство популярной модели Changan. В соседней стране на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в ближайшее время стартует серийный выпуск седана Eado Plus. Автомобиль уже получил местное одобрение типа транспортного средства, пишет портал 110km.ru.

Длина модели составляет 4730 мм в длину при колёсной базе, равной 2700 мм. В движение седан приводит развивающий 103 л. с. и 145 Нм крутящего момента двигатель объёмом 1,5 литра.

Оснащение четырёхдверки включает виртуальную панель приборов, медиасистему с сенсорным экраном, подогрев сидений и руля, климат-контроль, датчики парковки, люк с электроприводом в крыше.

Сроки появления локальной версии Changan Eado Plus на рынке Казахстана, а также стоимость модели, не раскрываются. Также не исключено, что автомобиль будет поставляться на территорию России, что позволит снизить затраты на логистику, но официального подтверждения этой информации нет.

