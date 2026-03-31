Toyota представила электрический HiLux BEV

Легендарный пикап Toyota HiLux впервые перешёл на электрическую тягу, дебютировав в Австралии, где модель традиционно пользуется высоким спросом. Однако производитель не рассчитывает на массовые продажи, ожидая реализовать около 500 единиц в 2026 году, ориентируясь в основном на корпоративных клиентов и государственные структуры. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Технические характеристики включают двухмоторную систему полного привода с мощностью 144 кВт и крутящим моментом 468 Нм, а также батарею ёмкостью 59,2 кВт/ч, обеспечивающую запас хода от 245 до 315 км. Модель поддерживает быструю зарядку до 80% примерно за 30 минут и домашнюю зарядку мощностью до 10 кВт, используя одноступенчатый редуктор вместо классической трансмиссии.

Электрическая версия уступает дизельной по ключевым параметрам: тяговое усилие снижено до 2000 кг против 3500 кг, а запас хода уменьшается при нагрузке. Кроме того, отсутствуют понижающая передача и блокировки дифференциалов, что ограничивает внедорожные возможности, а цена выросла до 74 990–82 990 долларов, делая новинку самым дорогим HiLux.

Этот переход демонстрирует, что даже культовые модели сталкиваются с компромиссами при переходе на батареи, предлагая пока нишевое решение для корпоративных задач, а не полноценную замену традиционным версиям.