Daimler, Volvo и Toyota объединяются в разработке топливных элементов

Крупнейшие автомобильные концерны объединяют усилия для продвижения водородных технологий в грузовом транспорте. Toyota Motor Corporation присоединится к проекту cellcentric, где уже сотрудничают Daimler Truck и Volvo Group, став равноправным акционером. Японский производитель внесёт свои разработки топливных элементов, накопленные за три десятилетия, что усилит потенциал альянса. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Соглашение оформлено между Германией, Швецией и Японией, где расположены основные центры управления совместным предприятием. Cellcentric сосредоточится на создании, производстве и коммерциализации водородных систем, особенно топливных ячеек, для тяжёлых грузовиков и других коммерческих решений. Проект нацелен на глобальный рынок, но первоочерёдное внимание уделяется Европе и Японии, где активно развивается соответствующая инфраструктура.

Этот альянс трёх гигантов позволит ускорить развитие технологий и снизить затраты на их внедрение. Водород рассматривается как ключевая альтернатива аккумуляторным электромобилям в сегменте тяжёлого транспорта. Компании также планируют совместно развивать заправочные станции, что критически важно для массового перехода к углеродно-нейтральной модели.

В результате формируется один из самых мощных союзов в отрасли, способный существенно повлиять на экологизацию грузовых перевозок. Объединение опыта и ресурсов может сделать водородные решения более доступными и эффективными, способствуя устойчивому развитию транспорта.