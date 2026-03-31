BMW i5 получил разъем NACS и доступ к Tesla Supercharger в США

Электрический седан BMW i5 для американского рынка получил значительное обновление, направленное на улучшение зарядных возможностей. Модель теперь напрямую поддерживает инфраструктуру Tesla благодаря внедрению разъема NACS, который станет стандартом с марта 2026 года, что позволит владельцам использовать сеть Supercharger без ограничений. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© BMW

Этот шаг отражает общий тренд на унификацию зарядной инфраструктуры в США, где стандарт Tesla занимает более половины рынка быстрых зарядных станций. Производители стремятся упростить эксплуатацию электромобилей, снижая зависимость от различных форматов зарядки.

Помимо нового разъема, автомобили комплектуются двумя адаптерами для совместимости со старыми стандартами, а владельцы более ранних версий i5 смогут получить доступ к зарядкам Tesla через обновление программного обеспечения и внешний адаптер. Система поддерживает мощность зарядки до 500 кВт, что значительно сокращает время восполнения энергии.

В итоге BMW i5 становится более удобным в повседневной эксплуатации, что может ускорить рост популярности электромобилей на американском рынке. Это важный шаг, который расширяет возможности использования модели и делает её более универсальной для владельцев.