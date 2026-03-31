В АвтоВАЗе опровергли слухи о выпуске Lada Iskra с 1,8-литровым двигателем

В России не планируется выпускать Lada Iskra с 1,8-литровым мотором.

© runews24.ru

В последнее время в дилерских сетях появились слухи о возможном выпуске обновлённой версии Lada Iskra с 1,8-литровым двигателем. Однако официальные представители АвтоВАЗа опровергли эти планы.

Летом 2025 года завод чётко обозначил свою позицию: установка 1,8-литрового двигателя на Lada Iskra не входит в текущие планы. Главный инженер проекта Виталий Логинов подтвердил, что платформа не рассчитана на такой мотор.

Несмотря на это, информация о подготовке к выпуску Lada Iskra с 1,8-литровым двигателем всё равно появилась в дилерских сетях. АвтоВАЗ подчёркивает, что на данный момент нет официальных планов по выпуску такой модификации. Представители компании призывают ориентироваться только на официальные источники информации.

