Электрокроссовер Subaru Uncharted появится на рынке Австралии

В середине текущего года австралийские покупатели смогут приобрести новый электрический кроссовер Subaru Uncharted, который позиционируется как самая бюджетная электромодель в линейке бренда. Производитель заявляет, что разгон до 100 км/ч занимает менее шести секунд благодаря мощности электродвигателей в 342 л.с., а батарея ёмкостью 74,7 кВт·ч обеспечивает запас хода около 522 км по циклу WLTP. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Зарядка аккумулятора до 80% возможна всего за полчаса, что делает модель удобной для дальних поездок. В салоне установлен 14-дюймовый сенсорный экран с поддержкой беспроводных технологий Apple CarPlay и Android Auto, а также системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

Точная цена Subaru Uncharted будет объявлена ближе к старту продаж в Австралии, что позволит оценить его конкурентоспособность на местном рынке. Это шаг бренда в сторону расширения электрического ассортимента, ориентированный на доступность и современные технологии.