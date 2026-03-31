Leapmotor представил i C10 мощностью 585 л.с.

Китайский автопроизводитель Leapmotor представил новый электрический кроссовер i C10, созданный в сотрудничестве с немецким тюнинг-ателье Irmscher и ориентированный на европейский рынок, в частности Германию. Модель оснащена двухмоторной системой полного привода мощностью 585 лошадиных сил, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч примерно за 4 секунды, а также архитектурой на 800 вольт для ускоренной зарядки. Премьера состоялась в Германии, где стартуют продажи ограниченной серии из 250 автомобилей, что подчёркивает эксклюзивность и тестирует спрос. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Этот проект стал первым результатом партнёрства Leapmotor с Irmscher, известным своими доработками европейских автомобилей, и демонстрирует стратегию бренда по выходу в премиальный сегмент. Модель позиционируется как флагман линейки, что показывает, как китайские производители активно заходят на европейский рынок не только с доступными, но и с высокопроизводительными решениями, способными конкурировать с традиционными премиум-игроками.