Chevrolet Silverado и GMC Sierra 2027 оснастят панорамной крышей

В 2027 году пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra обзаведутся панорамной крышей, что подтверждается шпионскими снимками прототипов с заметными стеклянными панелями. Эта опция, вероятно, будет предложена в премиальных и внедорожных комплектациях, таких как Silverado ZR2 и High Country, а также Sierra AT4, AT4X, Denali и Denali Ultimate, хотя пока неясно, станет ли она альтернативой стандартному люку или дополнительным выбором. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Планируемое обновление моделей включает не только новую крышу, но и модернизацию силовых агрегатов, среди которых доработанные 2,7-литровый турбированный двигатель, 3,0-литровый дизель Duramax и свежий бензиновый V8 объемом 6,6 литра. Внутреннее пространство также претерпит изменения: улучшенные материалы отделки, пересмотренная компоновка салона и усовершенствованные мультимедийные системы станут частью редизайна.

Эти нововведения являются частью масштабного рестайлинга, запланированного на 2026 год, с дебютом ожидаемым до конца текущего года. Такой подход демонстрирует стремление General Motors к инновациям, сохраняя при этом ключевые характеристики своих популярных пикапов.