В РФ началось производство механических коробок передач для Sollers SF5 и SF7

Группа "Соллерс" начала выпуск 6-ступенчатых механических коробок передач для легких коммерческих автомобилей Sollers SF5 (СФ5) и Sollers SF7 (СФ7). Производство организовано на базе индустриальной площадки Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

Новые модификации МКПП стали развитием базовых версий, выпуск которых стартовал в 2024 году при поддержке Фонда развития промышленности.

"Площадка Заволжского моторного завода продолжает развиваться как Центр компетенций по производству силовых агрегатов группы "Соллерс". В ближайшее время здесь также начнется серийный выпуск МКПП и электромеханических раздаточных коробок для обновленных моделей УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи", - отметил генеральный директор ООО "Соллерс Производство трансмиссий" Альберт Вазьянский.

На данный момент компания выпускает 6-ступенчатые МКПП для линейки легких коммерческих автомобилей и пикапов Sollers, включая УАЗ "Профи" и "Полуторка". Кроме того, предприятие производит электромеханические раздаточные коробки для пикапов Sollers. Литье и механическая обработка картеров трансмиссий освоены на литейном заводе "РосАЛит".

Общий объем инвестиций "Соллерс" в развитие промплощадки ЗМЗ с 2023 года превысил 3 млрд рублей.

