Volvo сосредоточит производство модели Polestar 3 в США

Шведский автопроизводитель Volvo Cars решил пересмотреть географию производства электромобилей, сделав акцент на американском рынке. Ключевым изменением станет перенос сборки кроссовера Polestar 3 из Китая на завод компании в Риджвилле, расположенный в Южной Каролине. Это предприятие, в которое за последние годы было вложено порядка 1,3 миллиарда долларов, рассматривается как стратегический центр для повышения эффективности и адаптации к локальному спросу. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Основная цель таких изменений — сократить логистические издержки и ускорить реакцию на потребности клиентов в США, который признан одним из важнейших рынков для будущего роста бренда. Завод в Риджвилле уже выпускает электрический Volvo EX90 и обладает годовой мощностью до 150 тысяч автомобилей. Он построен на современной платформе SPA2, что обеспечивает технологическую совместимость с Polestar 3.

Помимо электромобилей, на этом предприятии планируется наладить производство кроссовера XC60 и гибридных моделей нового поколения, ориентированных на американский потребителя. Данный шаг демонстрирует долгосрочную стратегию компании, направленную на локализацию сборки и расширение модельного ряда в ключевом регионе.

Таким образом, Volvo усиливает региональное производство, следуя общемировому тренду отрасли, который предполагает переход от глобализированных цепочек к созданию локальных центров выпуска автомобилей. Это позволяет бренду не только оптимизировать издержки, но и гибче реагировать на специфику рынка.